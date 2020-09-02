Ляшко описал идеальную вакцину от коронавируса

Ольга Липич Общество 10:26, 2.09.2020 Обновлено: 10:41, 2.09.2020

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что идеальная вакцина от коронавируса должна соответствовать трем критериям.

Так, на брифинге по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Украине 2 сентября, Ляшко отметил, что идеальная вакцина должна:

  • формировать надежную иммунный ответ;

  • вызвать мощный Т-лимфоцитний иммунитет;

  • не иметь никаких серьезных побочных эффектов.

Главный санитарный врач также отметил, что из 33 вакцин, которые проходят клинические исследования, 9 вакцин находятся на третьей клинической стадии.

"После завершения (исследований третьей клинической стадии – Ред.), в случае получения положительных результатов, вакцины будут зарегистрированы и разрешены для использования. Параллельно с клиническими исследованиями происходит и производство вакцин, чтобы после регистрации допустить вакцины на рынок", – сказал Ляшко.

Напомним, ранее Ляшко рассказывал, что в Украине вакцина от коронавируса может появиться для массового использования в марте 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Украина готова к международному сотрудничеству по производству вакцины.

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