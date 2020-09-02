Ляшко описал идеальную вакцину от коронавируса

Идеальная вакцина от коронавируса должна отвечать трем критериям.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что идеальная вакцина от коронавируса должна соответствовать трем критериям.
Так, на брифинге по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Украине 2 сентября, Ляшко отметил, что идеальная вакцина должна:
формировать надежную иммунный ответ;
вызвать мощный Т-лимфоцитний иммунитет;
не иметь никаких серьезных побочных эффектов.
Главный санитарный врач также отметил, что из 33 вакцин, которые проходят клинические исследования, 9 вакцин находятся на третьей клинической стадии.
"После завершения (исследований третьей клинической стадии – Ред.), в случае получения положительных результатов, вакцины будут зарегистрированы и разрешены для использования. Параллельно с клиническими исследованиями происходит и производство вакцин, чтобы после регистрации допустить вакцины на рынок", – сказал Лякшо.
Напомним, ранее Ляшко рассказывал, что в Украине вакцина от коронавируса может появиться для массового использования в марте 2021 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Украина готова к международному сотрудничеству по производству вакцины.
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