Ляшко о тотальном карантине в Украине: на локдаун можно пойти как раньше, так и позже

Замминистра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что для введения полного карантина в стране не стоит привязываться к какой-то дате.

Как сказал он в комментарии OBOZREVATEL, на локдаун можно пойти как раньше, так и позже.

"Тут не я должен предполагать, это вопрос ко всем. Никто никого не будет закрывать, если мы будем придерживаться противоэпидемических норм", – отметил Ляшко.

По его словам, люди не соблюдают нормы, пока кто-то из их близких не попадет в больницу, особенно в реанимацию.

"Кажется, что это такая легкая болезнь. Да, многие люди переносят ее легко, но в то же время ношение маски – это еще и забота об окружающих", – подчеркнул главный санврач.

Он считает, что граница для жесткого локдауна не выборы или чье-то желание, а заполненность коек.

"На сегодня общее количество коек в первой и второй волне – более 37 тысяч. Из них заняты 8946, то есть запас еще есть. Я бы не привязывался к дате, потому что на локдаун можно пойти как раньше, так и позже", – рассказал Ляшко.

В заключение он призвал придерживаться противоэпидемических норм – носить маски, сохранять социальную дистанцию и мыть руки. По мнению главного санврача, если правила будут соблюдаться, никакого локдауна быть не должно.

Напомним, OBOZREVATEL выяснил, правда ли то, что школы по всей Украине могут перейти на тотальный карантин уже в октябре и связано ли это с местными выборами.