Ляшко не пустили в лабораторный центр в Житомире из-за увольнения директора

В Житомире разгорелся скандал вокруг увольнения директора областного лабораторного центра Зиновия Параманова. В частности, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко сотрудники не пустили в заведение и скандировали под входом "Позор!".

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Как пишет "Житомир. Info", 18 июня Ляшко во второй раз прибыл в Житомир с приказами министра здравоохранения о прекращении выполнения обязанностей руководителя учреждения Парамоновым и назначении нового и.о. директора (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Однако на защиту Парамонова встал коллектив: люди не впустили Ляшко в помещение и потребовали объяснить причину увольнения своего руководителя. На это главный санитарный врач Украины ответил, что руководителем должен быть человек, который сможет принимать оперативные решения.

"Никого мы не увольняем, мы меняем руководителя работ, потому что сейчас есть исполняющий обязанности по приказу, и уполномочиваем другого человека на осуществление функций главного санитарного врача области", – отметил Ляшко.

Он пояснил, что с 22 июня правительство изменило подход к внедрению адаптивного карантина, поэтому у областного санитарного врача расширяются полномочия. Именно он будет ходатайствовать перед региональной комиссией ТЭБ и ЧС о ведении карантина для того, чтобы сдерживать коронавирус. Это лицо на уровне области получает большие полномочия, и на нем будет лежать большая ответственность.

"Мне нужно, чтобы люди оперативно, эффективно реагировали, поскольку за этими решениями стоят сотни жизней. Здесь (в Житомирском ОЛЦ. – Ред.) люди привыкли к руководителю, им комфортно. Большое спасибо за все, что было сделано, но сейчас эпидемия в стране и надо принимать оперативные решения и реагировать", – сказал первый заместитель главы Минздрава.

Такой ответ возмутил Парамонова, и он вступил в спор с Ляшко. "За один месяц мы увеличили ПЦР-исследования в шесть раз – от 100 до почти 600 (за сутки) мы готовы сейчас сделать. Это не оперативность? Я сегодня предложил облгосадминистрации оперативный план области, чтобы создать такие лаборатории в Бердичеве, Новоград-Волынском, Коростене. Я моложе Трампа, а мои родители и деды дожили до 100 лет, и у меня, кроме глаукомы, нет ни одного диагноза на сегодня", – заявил Парамонов.

"А мой опыт, дай Бог, чтобы в Украине нашли еще человека, который проработал хирургом 15 лет и выполнил около 15 000 операций. Вот орден за заслуги в хирургии, Чернобыль, а второй орден – за 15 лет работы", – продолжил защищаться он.

В разговор вмешалась заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко и попыталась успокоить главного санитарного врача области, заверив, что ему предложат другую должность.

В конце концов, несмотря на протесты, Ляшко все же представил нового санитарного врача Житомирской области. Им стал Александр Зарицкий.

Впрочем заместитель министра здравоохранения предупредил Житомирский областной лабораторный центр об ответственности за то, что его канцелярия не зарегистрировала приказ главы Минздрава о новом руководителе.

По его словам, такие действия будут оценены правоохранительными органами. После этого главный санитарный врач Украины покинул территорию учреждения под крики "Позор!".

Напомним, в начале карантина Парамонов фактически хотел ввести на территории Житомирской области чрезвычайное положение: он инициировал полное прекращение движения транспорта, включая частный, и закрытие всех продуктовых магазинов. Впрочем местная власть не поддержала такие радикальные меры.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 мая Парамонов подписал документ, который позволял Житомирскому областному лабораторному центру не принимать от медучреждений с 7 по 9 мая образцы крови для проведения ПЦР-тестов на коронавирус. Решение объяснили якобы загрузкой лаборатории на 7-8 дней вперед и отсутствием возможностей для хранения такого количества биологического материала.