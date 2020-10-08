Ляшко назвал условие введения жесткого карантина в Украине

В Украине снова введут жесткий карантин, если все койко-места, подготовленные для госпитализации больных COVID-19, будут заполнены.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Украинской правде".

Он уточнил, что сейчас вводить чрезвычайные ограничительные меры в Украине нет необходимости.

По его словам, медицинская система нашей страны может обеспечить 50 тыс. койко-мест для больных COVID-19 – это удалось благодаря введению предыдущих ограничений.

"Карантин сработал 100%. Система подготовлена, вспышки не было, летальности не было и мы готовы сейчас дальше работать в условиях увеличенного количества случаев заболевания, не влияя существенно на экономику в рамках адаптивного карантина", – заявил замминистра здравоохранения.

По информации Ляшко, сейчас Минздрав просчитывает, какое количество больных в день в течение 1–2 недель может привести к 100% заполнение коек.

"Тогда я как санитарный врач буду говорить: смотрите, мы вышли на эту цифру, у нас осталось две недели, и у нас другого выхода нет, кроме как следовать примеру Израиля, Мадрида, Парижа и вводить жесткие карантинные ограничительные меры", – сказал он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что, по словам Ляшко, в Украине пока не было второй волны пандемии коронавируса.