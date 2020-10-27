Ляшко назвал условие для новых карантинных ограничений

О введении более жесткого карантина можно будет говорить в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 в сутки.

Об этом 27 октября в ходе вебинара "Локдаун 2.0 для ритейла: будет ли и кто выдержит?" заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет "Интерфакс-Украина".

"В то же время мы не говорим, что уже завтра будем что-то вводить. 15 тысяч больных в сутки – это у нас еще есть запас прочности, который позволит отреагировать без коллапса для системы здравоохранения", – сказал он.

Ляшко уточнил, что цифра в 15 тыс. заболевших в сутки актуальна при равномерном распределении больных на территории страны, при этом для отдельных регионов она может быть ниже. Она уже рассчитана для каждого региона, но ее опубликуют не ранее 1 ноября, когда на местах "должны быть использованы субвенции и подведен кислород к большинству коек", пояснил замминистра.

По его информации, в настоящее время в Украине для больных коронавирусом отведено около 52 тысяч коек, из них 17 тысяч обеспечены кислородной поддержкой.

"В связи с ростом количества больных и увеличением количества коек процент обеспеченности подведенным кислородом на сегодня составляет 40%. Нам нужно еще вдвое нарастить эти мощности, чтобы подготовить систему здравоохранения к полноценному реагированию", – заявил Ляшко.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что на утро вторника, 27 октября, в Украине официально подтвержден 355 601 случай коронавируса COVID-19. Из них – 6 677 за последние сутки.