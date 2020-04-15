Ограничительные меры, которые украинские власти ввели на период карантина из-за коронавируса, имеют психологический эффект.

Об этом в интервью изданию "НВ" сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его мнению, так люди быстрее поймут, с какой проблемой столкнулись.

"Сейчас часто можно услышать, что применяемые меры — это какая-то дурость. В частности, санитарно-карантинные посты на въезде и выезде в село, область. Обрабатывают колеса. Ты проезжаешь через санитарный барьер. Где-то подъезды моют, поливают раствором проезжую часть. Все понимают, что COVID — капельная инфекция. Зачем мыть асфальт? Я, когда следил за подобными действиями в Китае, Италии, тоже сидел и думал — на фига? Сейчас я понимаю, зачем это делается, и рекомендую внедрять тоже. Поскольку, пока это не делается, люди не понимают проблему. Это психологический эффект", – говорит он.

Карантин в Украине

Он считает, что введенные запреты доведут до сознания людей, что себя нужно беречь и оставаться дома.

"И эффект от этого есть. Мы многократно всем разъясняем, как уберечь себя от гриппа. Вакцинация. Заболел — сиди дома. Имеешь симптомы — надень маску. Мой руки. Проветривай комнату. Влажная уборка. Мой овощи и фрукты. Всегда. Эти вещи понятны всем. Коронавирус передается как грипп. Просто последствия и глобальный ажиотаж показывают нам результат. И также вопрос в очередях. Ну нигде в мире люди никогда не стоят в очереди так плотно друг к другу. Но такая у нас культура", – отметил Ляшко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, без введения карантина, по состоянию на 12 апреля, в Украине было бы уже около 17 тысяч зараженных коронавирусом.

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