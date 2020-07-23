Ляшко назвал примерную цену на вакцину от коронавируса в Украине

Карина Бондаренко Общество 10:04, 23.07.2020 Обновлено: 10:23, 23.07.2020

Вакцина от коронавируса в Украине может стоить около тысячи гривен.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко. По его словам, страна получила первое коммерческое предложение из Японии на продажу вероятной вакцины, пишут "Факты".

"Вакцина будет стоить $20 – около 500 грн одна доза. И потребует именно их вакцина двукратного введения. Еще проводятся клинические исследования", – отметил Ляшко.

Первыми за государственные средства прививки получат медики и силовики. После них – пациенты с хроническими заболеваниями.

Ранее OBOZREVATEL писал, что мир может скоро получить вакцину от COVID-19. Стало известно, кого привьют первыми и как далеко в очереди Украина.

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