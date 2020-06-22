Ляшко назвал причину всплеска новых случаев заражения COVID-19 на Львовщине

Антон Малиновский Общество 16:13, 22.06.2020 Обновлено: 16:49, 22.06.2020

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что всплеск выявленных случаев заражения COVID-19 на Львовщине связан с устранением очереди людей, которые ожидали тесты.

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Об этом он заявил во время селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса, говорится на сайте Офиса президента. Ляшко напомнил, что за прошлые сутки на Львовщине было зафиксировано 200 новых случаев заражения COVID-19.

По словам главного санитарного врача, такой прирост связан с тем, что среди граждан собралась очередь, которая ожидала тестирования. Теперь же все они проверили свое состояние здоровья, и именно из-за этого получилась такая цифра.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 22 июня в Украине официально подтвержден 37 241 случай заражения COVID-19. По сравнению с предыдущим днем, за прошедшие сутки количество больных снизилось – 681 новый зараженный.

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