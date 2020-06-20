Ляшко назвал главную причину роста заболеваемости COVID-19 в Украине

В Украине усилят контроль за соблюдением предприятиями санитарных норм, поскольку их нарушения негативно повлияли на рост заболеваемости COVID-19.

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Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко по результатам заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, информирует сайт Минздрава.

В ходе заседания эксперты обсудили основные причины, которые повлияли на рост заболеваемости, и заслушали регионы, в которых осложнена эпидситуация (Львовская, Ровенская, Закарпатская, Одесская, Киевская области и столица).

"Основная причина роста – нарушение санитарных мероприятий субъектами хозяйствования. Также на негативную динамику заболеваемости повлияло несоблюдение правил при перевозке в городском, междугородном и межобластном транспорте.

Для недопущения ухудшения эпидемической ситуации и вынужденного усиления карантинных мероприятий будет усилен государственный контроль", – подчеркнул Ляшко.

Сообщается, что контролирующие органы, совместно с органами местного самоуправления, должны обеспечить проведение регулярных рейдовых проверок по соблюдению субъектами хозяйствования правил карантина: режима ношения масок, социальной дистанции и мер дезинфекции.

Госпродпотребслужба, в свою очередь, должна усилить надзор за дошкольными учреждениями, заведениями общественного питания, физической культуры и спорта, работой рынков, учреждений, оказывающих услуги по размещению, объектами торговли.

Органы местного самоуправления должны обеспечить выделение дополнительного транспорта для недопущения скопления людей.

"Медицинские работники, совместно с Национальной полицией, должны усилить меры по расследованию и отслеживанию контактных лиц. В течение нескольких месяцев пандемии COVID-19 в большинстве областей наладилось очень хорошее сотрудничество", – добавил Ляшко.

Заседание комиссии. moz.gov.ua

Напомним, по состоянию на утро 20 июня в Украине официально подтверждены 35 825 случаев коронавирусной инфекции. Из них 841 был обнаружен за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 994 человека (+9 за сутки), при этом полностью побороли болезнь 16 406 пациентов (+373).

Статистика по COVID-19 в Украине. СНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, реанимационные отделения в опорных больницах на Закарпатье переполнены инфицированными пациентами.