Ляшко назвал причину массовых вспышек коронавируса в Украине

В Минздраве рассказали, с чем связаны вспышки COVID-19.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что вспышки коронавируса в стране вызваны проведением массовых мероприятий, которые не связаны с производственными процессами.

В эфире "UA:Перший" 31 августа он заявил, что речь идет о праздновании дней рождения, свадеб или других праздников, на которые собирается много людей, передает LIGA.net.

"Причиной массовых вспышек становятся массовые мероприятия. В частности, празднования дней рождения, свадеб или праздников, когда съезжаются в определенное село люди из окрестных деревень или городов, и происходят обширные контакты", – сказал Ляшко.

По словам главного санврача, после того, как кто-то на таких мероприятиях заражается, начинается целая цепочка передачи инфекции.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 31 августа в Украине официально было подтверждено 121 215 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 141 – обнаружен за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 2 557 человек (+30 за сутки), а 57 114 пациентов (+380) полностью побороли болезнь.

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