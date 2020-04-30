Адаптивный карантин, при котором в разных областях Украины вводятся разные карантинные меры, в зависимости от зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом, может представлять опасность.

"Сейчас мы рассматриваем единые подходы для всей страны. В дальнейшем мы не исключаем практику адаптивного карантина. В то же время у нас есть определенные предостережения в отношении использования разных мер на разных территориях нашей страны", – сказал в эфире ObozTV главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Поскольку есть большое количество безсимптомного носительства, не тотальное ослабление карантина для всех, а в определенных регионах большее, может привести к тому, что безсимптомные носители могут распространять болезнь в том конкретном кластере, например, среди людей пожилого возраста, а это приведет к значительному всплеску заболеваемости", – пояснил чиновник.

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Он заявил, что, принимая решение об адаптивном карантине, правительству следует учитывать не только экономическую, но и эпидемиологическую составляющую, и прислушиваться к мнению системы здравоохранения.

Ляшко назвал опасность ослабления карантина в отдельных областях

"Сейчас мы ведем все государство в одном ритме, чтобы нигде не было никаких проблем. Если ослабляем, то ослабляем везде. Тогда мы можем отследить, что ослабление, например, по таким-то мерам может дать всплеск, тогда нам надо переиграть", – пояснил главный санврач.

Как писал OBOZREVATEL, на заседании Кабинета министров 29 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не исключает введение адаптивного карантина после 12 мая в отдельных регионах, где будут зафиксированы резкие вспышки коронавируса.