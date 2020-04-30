Главная Новости
30 апреля • обновлено в 15:14
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Ляшко назвал опасность ослабления карантина в отдельных областях

638
Читать материал на украинском

Адаптивный карантин, при котором в разных областях Украины вводятся разные карантинные меры, в зависимости от зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом, может представлять опасность.

"Сейчас мы рассматриваем единые подходы для всей страны. В дальнейшем мы не исключаем практику адаптивного карантина. В то же время у нас есть определенные предостережения в отношении использования разных мер на разных территориях нашей страны", – сказал в эфире ObozTV главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Поскольку есть большое количество безсимптомного носительства, не тотальное ослабление карантина для всех, а в определенных регионах большее, может привести к тому, что безсимптомные носители могут распространять болезнь в том конкретном кластере, например, среди людей пожилого возраста, а это приведет к значительному всплеску заболеваемости", – пояснил чиновник.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Он заявил, что, принимая решение об адаптивном карантине, правительству следует учитывать не только экономическую, но и эпидемиологическую составляющую, и прислушиваться к мнению системы здравоохранения.

Ляшко назвал опасность ослабления карантина в отдельных областях

Ляшко назвал опасность ослабления карантина в отдельных областях

"Сейчас мы ведем все государство в одном ритме, чтобы нигде не было никаких проблем. Если ослабляем, то ослабляем везде. Тогда мы можем отследить, что ослабление, например, по таким-то мерам может дать всплеск, тогда нам надо переиграть", – пояснил главный санврач.

Как писал OBOZREVATEL, на заседании Кабинета министров 29 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не исключает введение адаптивного карантина после 12 мая в отдельных регионах, где будут зафиксированы резкие вспышки коронавируса.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Прямая трансляция Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Итоги Эксклюзив
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 10406.

    Вылечились: 1238. Умерли: 261.

  • В мире заболели уже более 3,2 миллиона человек, погибли – 228 тысяч.

  • Ляшко заявил, что Украина вышла на плато по COVID-19, прогноз оптимистичный.

  • Лекарство от рака протестируют на 120 больных коронавирусом в Британии. Говорят, хватит 1 таблетки в день.

  • Ученые озвучили смертельную опасность нового лекарства от COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги