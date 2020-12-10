Ляшко назвал месяц, когда пандемия COVID-19 пойдет на спад

Пандемия COVID-19 в Украине пойдет на спад в мае 2021 года из-за того, что вирус станет сезонным, а люди начнут вакцинироваться.

Об этом в интервью ТСН заявил главный государственный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Также к этому времени станут менее жесткими карантинные ограничения.

"Ориентировочно, я считаю, что уже с мая 2021-го у нас будет такой адаптивный карантин, который позволит дышать легче", – сказал Ляшко.

Он предположил, что весной будет видна сезонность вируса, который, как и большинство других вирусных инфекций, наиболее активен в осенне-зимний период.

Также главный санитарный врач выразил надежду, что именно весной уже начнется массовая вакцинация в стране, которая приведет к формированию как личного иммунитета у каждого человека, так и коллективного.

"И мы забудем об этой ужасной болезни", – резюмировал Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 10 декабря, в Украине официально подтверждены 858 714 случаев коронавирусной инфекции. Из них 13 371 – обнаружено за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерло уже 14 470 человек (+266 за сутки), а 465 021 пациент (+13 903 за сутки) полностью победил болезнь.