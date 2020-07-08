Ляшко назвал места, где чаще всего инфицируются коронавирусом

Все места, предусматривающие большое скопление людей, несут повышенную угрозу заражения COVID-19.

Об этом в интервью "Гордон" заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его мнению, связать инфицирование с пребыванием в общественном транспорте сложно.

"Транспорт, мы все понимаем, да… Но связать с ним сложно. Когда у человека собирают анамнез, он поездку в транспорте упомянет, но после этого назовет еще ряд мест", – сказал врач.

Но уточнил, что можно четко отслеживать, когда происходят групповые вспышки.

"Это бывает связано с празднованиями дня рождения, свадьбы и других событий, что фактически запрещено на карантине. Мы говорим, что нельзя сажать более четырех человек за стол, но происходит то, что происходит… Свадьба – и все, кто на ней был, массово через неделю слегли", – констатировал замминистра.

Также он отметил опасность закрытых коллективов для распространения вируса.

"Мы видели вспышки в закрытых коллективах, в психоневрологических диспансерах, в учреждениях для лиц пожилого возраста. Ситуация в Украине сложная. Тот, кто считает, что мы уже все побороли, и легкомысленно относится к COVID-19, вносит отрицательный вклад. Поэтому – придерживайтесь противоэпидемических мер. Это нетрудно, хоть и скучно. Но объединившись, мы можем преодолеть любые трудности", - резюмировал Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что украинцы не соблюдают карантинные ограничения, пока кто-то из их родных не заболеет и не попадет в реанимацию.