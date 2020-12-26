Ляшко назвал число свободных кислородных коек для больных COVID-19 в Украине

По состоянию на субботу, 26 декабря, более 70% от всех коек в Украине, выделенных под COVID-19, обеспеченны кислородом.

При этом на данный момент 55-60% госпитализированных нуждаются в лечении кислородом. Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

По его словам, всего в больницах перепрофилированы под оказание медицинской помощи людям с коронавирусом 64 349 коек. Из них – 44 436 коек с кислородом, и это почти 70% от всех отведенных коек.

"На сегодня в больницах имеем – 29 487 свободных коек с кислородом. В среднем 55-60% среди госпитализированных с COVID-19 требует кислородной поддержки", – написал Ляшко.

Динамика количества и заполнения коек в Украине. Виктор Ляшко в Facebook

Скриншот. Виктор Ляшко в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина предложит производителям вакцины от коронавируса транспортировку препарата в различные страны на самолете "Мрия", чтобы получить ее вне очереди.