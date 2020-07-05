Ляшко – о коллективном иммунитете от COVID-19: это средневековье, когда говорили, что выживает сильнейший

Коллективный иммунитет к новому коронавирусу выработается уже после появления вакцины от COVID-19.

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Такое заявление в эфире "Украина 24" сделал главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко. Он назвал подход, когда иммунитет у населения вырабатывается массовым перенесением болезни, "средневековьем".

"Нет коллективного иммунитета ни у украинцев, ни в других странах мира. Он будет тогда, когда будет разработана вакцина, и мы ее протестируем в соответствии с тем, как будет прописано в инструкциях, и когда протестируется не менее 90%", – сказал замминистра.

"Это средневековый подход – когда говорили, что иммунитет будет формироваться, когда нет вакцины, и выживает сильнейший, а слабый умирает. В XXI веке такие подходы не могут быть применены", – подчеркнул Ляшко.

Виктор Ляшко Пресс-служба Минздрава

Как писал OBOZREVATEL, за минувшие сутки в Вооруженных силах Украины было зарегистрировано 17 новых случаев COVID-19. Продолжают болеть 168 военных.

В целом по состоянию на утро 5 июля в Украине официально подтверждены 48 500 случаев коронавирусной инфекции. Из них 823 были обнаружены за прошедший день.