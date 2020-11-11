Ляшко допустил закрытие маршрутов общественного транспорта во время карантина
В условиях карантина выходного дня вопрос прекращения работы общественного транспорта не рассматривается, однако местная власть может закрыть некоторые маршруты.
Об этом в интервью Українському радіо рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он уточнил, что речь идет о маршрутах, которые не являются критическими для инфраструктуры.
"Сейчас мы смотрим на то, что происходит в европейских странах, и транспорт будет продолжать работать. В условиях карантина выходного дня такой вопрос не рассматривается", – подчеркнул санврач.
Он отметил, что обеспечение качественного и эффективного передвижения граждан на общественном транспорте является исключительной прерогативой мэров городов.
"Именно органы местного самоуправления сегодня должны были пересмотреть маршруты, возможно, закрыть маршруты, которые не являются критическими для инфраструктуры города", – сказал Ляшко.
По его словам, освободившийся транспорт можно перераспределить на направления, где в часы пик происходит большое скопление людей. Таким образом получится обеспечить выполнение требования Кабмина о перевозках пассажиров в пределах посадочных мест.
Также Ляшко отметил, что в случае нарушения этого требования у перевозчиков нужно отбирать лицензию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что карантин выходного дня в Украине будет строгим.
По его словам, такой шаг стал вынужденным из-за стремительного распространения коронавируса в Украине. Он призван предотвратить возникновение ситуации, когда с наплывом больных не сможет справляться медицинская система страны.
Идею поддержал и президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что временный карантинный режим в выходные примерно на несколько недель поможет избежать локдауна.
Кабинет министров Украины принял решение ввести карантин выходного дня с 14 по 30 ноября.