Ляшко допустил закрытие маршрутов общественного транспорта во время карантина

В условиях карантина выходного дня вопрос прекращения работы общественного транспорта не рассматривается, однако местная власть может закрыть некоторые маршруты.

Об этом в интервью Українському радіо рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он уточнил, что речь идет о маршрутах, которые не являются критическими для инфраструктуры.

"Сейчас мы смотрим на то, что происходит в европейских странах, и транспорт будет продолжать работать. В условиях карантина выходного дня такой вопрос не рассматривается", – подчеркнул санврач.

Он отметил, что обеспечение качественного и эффективного передвижения граждан на общественном транспорте является исключительной прерогативой мэров городов.

"Именно органы местного самоуправления сегодня должны были пересмотреть маршруты, возможно, закрыть маршруты, которые не являются критическими для инфраструктуры города", – сказал Ляшко.

По его словам, освободившийся транспорт можно перераспределить на направления, где в часы пик происходит большое скопление людей. Таким образом получится обеспечить выполнение требования Кабмина о перевозках пассажиров в пределах посадочных мест.

Также Ляшко отметил, что в случае нарушения этого требования у перевозчиков нужно отбирать лицензию.

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