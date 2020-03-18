В Украине в связи с карантином из-за коронавируса для людей пожилого возраста будет организована доставка продуктов и лекарств.

Как передает "Интерфакс-Украина", об этом сообщил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы уже работаем с группами волонтеров", – сказал он, призвав украинцев ограничить свои передвижения, оставаться дома как можно дольше и придерживаться рекомендаций Минздрава.

Ляшко также подтвердил заболевание коронавирусом народным депутатом из фракции "Доверие" Сергеем Шаховым.

Виктор Ляшко Скриншот видео

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на 18 марта в Украине зафиксировали уже 15 случаев заболевания COVID-19, двое из которых – летальные. Всего остается 205 человек с подозрением на коронавирус.

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