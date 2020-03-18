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18 марта • обновлено в 18:55
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Ляшко: для пенсионеров организуют доставку продуктов и лекарств

11.6т
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В Украине в связи с карантином из-за коронавируса для людей пожилого возраста будет организована доставка продуктов и лекарств.

Как передает "Интерфакс-Украина", об этом сообщил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы уже работаем с группами волонтеров", – сказал он, призвав украинцев ограничить свои передвижения, оставаться дома как можно дольше и придерживаться рекомендаций Минздрава.

Ляшко также подтвердил заболевание коронавирусом народным депутатом из фракции "Доверие" Сергеем Шаховым.

Виктор Ляшко

Виктор Ляшко

Скриншот видео

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на 18 марта в Украине зафиксировали уже 15 случаев заболевания COVID-19, двое из которых – летальные. Всего остается 205 человек с подозрением на коронавирус.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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eryerye eryery
eryerye eryery
Как защитится от КОРОНАВИРУСА? Все мы знаем что в зоне риска старики и дети, все потому что у них слабый иммунитет. Но теперь можно быстро подстегнуть иммунитет, способ реально проверенный на своих детях, а вычитала о нем здесь ---- https://cuz.su/koronavirus
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canger ralph
canger ralph
"для людей пожилого возраста будет организована доставка продуктов и лекарств" - это, как я понимаю, сразу после того, как нам с женой добавят по 1000 грн к пенсии... Как эта брехня осточертела!
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Мир Миру
Мир Миру
Тоді костюми захисні волонтерам потрібні. Для захисту разових масок, рукавичок та бахіл недостатньо
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