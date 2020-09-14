Ляшко анонсировал изменения в медвузах Украины из-за COVID-19

В связи с острой нехваткой эпидемиологов в Украине в период пандемии коронавируса в отечественных медицинских вузах возобновят подготовку специалистов этого профиля.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, для начала в стране сформируют государственный заказ на инфекционистов, а также восстановят работу медико-профилактических факультетов.

"Есть проблема – ликвидировали медико-профилактические факультеты. Сейчас только начинаем восстанавливать их. В этом году мы будем формировать государственный заказ на эпидемиологов, на врачей-гигиенистов, чтобы восстановились медико-профилактические факультеты", – сказал Ляшко.

Главный санврач добавил, что в Украине сохранилась школа, которая готовила врачей-эпидемиологов.

"Поэтому можно начинать процесс. Я думаю, будем выпускать качественных специалистов. В то же время мы не только остаемся в той школе, но и вносим новое – основали магистров общественного здоровья, где расширяем спектр услуг, которые будут в дальнейшем реализовывать врачи", – рассказал замглавы Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов спрогнозировал, что осенью в стране резко возрастет количество тестирований на коронавирус и нагрузка на медицинскую систему. Из-за этого могут образоваться дефицит коек в больницах и нехватка медицинского персонала.