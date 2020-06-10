Ляшко рассказал, как правильно носить маску и пользоваться антисептиком

Украинцы в большинстве не только пренебрегают правилами ношения защитных масок, но и до сих пор не научились пользоваться средствами для дезинфекции кожи рук, чтобы снизить распространение COVID-19.

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Об этом на брифинге Минздрава заявил главный санитарный врач Украины, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, дав несколько установок (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, обычно люди просто разбрызгивают антисептик на вытянутую руку, а это неправильно.

Ляшко научил украинцев правильно пользоваться антисептиком и носить маски

"Нужно сделать несколько нажатий, чтобы в ладони появилось 3-4 миллилитра антисептика, после этого – активно растереть его. Только так можно эффективно обработать руки, чтобы действующее вещество антисептического средства повлияло на вирус, который в том числе может передаваться и контактным способом", – объяснил Ляшко, продемонстрировав это перед камерой.

Также он отметил, что украинцы неправильно носят защитную маску в общественных местах – в частности, одевают ее так, чтобы она закрывала только рот.

"Маска должна перекрывать рот и нос, чтобы не распространять возбудитель инфекционной болезни", – напомнил главный санитарный врач.

Он добавил, что недавно Всемирная организация здравоохранения издала рекомендации, в которых подтверждены установки, введенные в Украине карантином.

"Маску должен носить и здоровый, и больной человек во время посещения общественных заведений", – подчеркнул Ляшко, призвав украинцев ответственно относиться к мерам по сдерживанию распространения коронавирусной болезни.

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