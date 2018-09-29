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Львовский журналист призвал отгородиться от Донбасса стеной, рвом и голодными крокодилами

3.1тЧитать материал на украинском

Известный львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов считает, что от оккупированных территорий Донбасса нужно отгородиться трехметровой стеной и рвом, чтобы обезопасить остальную Украину от "сепаратистской инфекции".

Такое заявление он сделал в эфире телеканала ZIK, отвечая на вопрос о реинтеграции Донбасса. Дроздов подчеркнул, что относится к возвращению территорий крайне негативно (чтобы посмотреть видео и принять участие в голосовании, доскрольте до конца).

"Надо различать территорию и пространство, а современный мир мыслит категориями пространства. И то, какая идея накрывает определенное пространство, позже фиксируется в определенную государственную структуру. Поэтому Донбасс является безвозвратно потерян для украинского пространства", - сказал телеведущий.

Львовский журналист призвал отгородиться от Донбасса стеной, рвом и голодными крокодилами

Остап Дроздов

Скриншот

"Да, он может быть частью Украины, он может быть реинтегрирован на правах Путина, чего он и добивается, но он никогда не будет интегрирован пространственно, он никогда уже не будет украинским в том понимании, как я это понимаю. Потому я категорически против реинтеграции Донбасса", – добавил Дроздов.

По его словам, будет несправедливо давать гражданские права вчерашним фанатам Владимира Путина, развязавшего войну в Украине.

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"Я считаю, что мы эту территорию, во-первых, сейчас не потянем, во-вторых, у нас нет возможности ее реинтегрировать, в-третьих, у нас есть огромная проблема с тамошним населением. Я считаю его абсолютно злокачественным, патогенным, оно абсолютно испорчено. Я бы не хотел давать гражданские права завтра или послезавтра той бабульке, что кричала: "Приди, Путин". Трехметровая стена, ров и голодные крокодилы по всему периметру, чтобы ни одна шваль сепаратистской инфекции не залезла в мою Украину!" - подытожил Дроздов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее он назвал украинцев "нацией болванов", которые смотрят телевизор и верят тому, кто там говорит.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Остап Дроздов
Место
Украина
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Он бы не хотел давать им гражданские права ????
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Скала Богдан
Скала Богдан
Дроздов правий, тільки потрібно було це робити чотири роки тому, повністю відрізати цю ракову опухоль з цим бидллонаселеням.
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ЭрЪ ХейтЪ
ЭрЪ ХейтЪ
хохлы дикие средневековые мрази.
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Скала Богдан
Скала Богдан
ЭрЪ ХейтЪ, чурка закрий єбало
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