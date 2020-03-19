Львовский чиновник улетел в Египет в разгар карантина

Председатель Самборской райгосадминистрации на Львовщине Андрей Жепко в разгар распространения в мире пандемии коронавируса и в период карантина полетел с семьей отдыхать в Египет.

Он заявил, что поездка была запланирована заранее – в октябре прошлого года, а отпуск согласован с руководством ЛОГА. Об этом сообщает Zaxid.Net.

"Назначенный в декабре 2019 года председателем Самборской РГА Андрей Жепко 12 марта 2020-го взял отпуск и ночью 13 марта вылетел на десятидневный отдых на курорт Шарм-эль-Шейх в Египте. В то же время его отпуск совпал со временем объявления в Украине трехнедельного карантина из-за угрозы распространения коронавируса", – говорится в сообщении.

Андрей Жепко

По словам Жепко, на момент вылета он не ожидал, что с распространением COVID-19 "все будет так серьезно". 29-летний чиновник заявил, что взял отпуск "по соглашению сторон без сохранения зарплаты".

Сейчас он отдыхает в пятизвездочном отеле Rixos Sharm El Sheikh, который пока не находится на карантине. Хотя там всем отдыхающим ежедневно измеряют температуру и проводят другие профилактические мероприятия.

Известно, что отель в Шарм-эль-Шейхе, где уже выявлен случай коронавируса, расположен всего в 20 км от места, где находится Жепко.

"Никто не ожидал, что так получится. Я стал заложником ситуации. Конечно, хотел бы быть сейчас на месте и координировать работу по противодействию эпидемии коронавируса, но никто не знал, что так произойдет. Когда мы уезжали, было известно только об одном инфицированном в Черновцах", – оправдался чиновник.

Жепко признался, что теперь не знает, когда с семьей сможет вернуться в Украину, мол, это зависит от туроператора. Конечная дата его отпуска – 23 марта, однако он не исключает, что, вероятно, сможет приехать быстрее. В то же время чиновник заверил, что по возвращении готов самоизолироваться на две недели, а также сдать все необходимые тесты на коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области первый случай заболевания коронавирусом был подтвержден у 52-летнего жителя Мариуполя. По словам главы ОГА, инфицированный недавно вернулся из Египта, который крайне популярен среди украинских туристов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал