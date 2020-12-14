В "Львовской политехнике" отреагировали на порно-скандал с преподавателем

Преподавателя "Львовской политехники" Дмитрия Зербино, который якобы подготовил для первокурсников тест с порнографическими картинками, временно отстранили от должности.

14 декабря в вузе заработала комиссия, которая за неделю должна проверить действия мужчины. Об этом сообщило "Громадське", ссылаясь на комментарий главы центра коммуникаций учебного учреждения Натальи Павлишин.

Уточняется, что проверку будут осуществлять представители университетской комиссии по этике, специалисты с кафедры педагогики, эксперты по информационному обеспечению, юристы и другие. От их решения будет зависеть, останется ли Зербино преподавателем в политехнике.

Павлишин при этом заявила: в ректорат ни раньше, ни сейчас не поступали никакие обращения от студентов или их родителей по поводу скандального теста.

"В нашем университете действует студенческий актив, то есть возможности для решения различных конфликтных ситуаций, каких-то недоразумений, существуют разные. Кроме того, наше руководство абсолютно открыто к диалогам", – убеждают в пресс-службе политехники.

Комментировать ситуацию до выводов комиссии Зербино отказался.

Напомним, преподавателя обвиняют в том, что в тесте, разработанном для студентов Института компьютерных наук, демонстрировались порно-картинки. Педагог якобы назвал их "релаксирующими изображениями".

"Львовская политехника" – старейшее техническое учебное заведение Украины. Она была основана в 1844 году.

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