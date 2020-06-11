Львовская область побила собственный антирекорд по коронавирусу и стала лидером среди регионов Украины по ежедневному количеству обнаруженных новых случаев заболевания COVID-19.

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В частности, за последние сутки этот диагноз там лабораторно подтвердили еще у 125 жителей области, среди которых 72 львовян. Об этом сообщила заместитель мэра Львова, руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная, передает Zahid.net.

По ее словам, накануне в области было проведено 640 ПЦР-исследований и получено 125 положительных результатов. Это самое большое количество ПЦР исследований, проведенных с начала карантина, и наибольшее количество положительных результатов, которых до сих пор получали 96.

На Львовщине впервые обнаружили аж 125 новых случаев COVID-19

Со своей стороны мэр Львова Андрей Садовый заверил, что в процентном соотношении динамика по заболеваемости жителей Львовщины остается стабильной – примерно 20% положительных результатов каждый день. В то же время отметил, что количественно надо понимать: чем больше тестов, тем больше больных.

Ситуация по заболеваемости коронавирусом на Львовщине covid19.rnbo.gov.ua

"Массовое тестирование людей – это стратегия, которую мы выбрали в самом начале карантина и не будем от нее отказываться. Люди должны знать правду, какой она есть. Именно поэтому во Львове 5 городских и 5 частных лабораторий дополнительно проводят ИФА-тестирование. Так можем определять людей, которые уже переболели коронавирусом и имеют антитела. Берегите себя и родных!" – написал он в Facebook.

Добавим, что по состоянию на 11 июня на Львовщине коронавирусная инфекция уже диагностирована у 2214 жителей, из них 589 пациентов выздоровели и 90 умерли.

Скриншот Facebook Андрея Садового

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