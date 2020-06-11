Львовская область побила собственный антирекорд по коронавирусу и стала лидером среди регионов Украины по ежедневному количеству обнаруженных новых случаев заболевания COVID-19.
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В частности, за последние сутки этот диагноз там лабораторно подтвердили еще у 125 жителей области, среди которых 72 львовян. Об этом сообщила заместитель мэра Львова, руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная, передает Zahid.net.
По ее словам, накануне в области было проведено 640 ПЦР-исследований и получено 125 положительных результатов. Это самое большое количество ПЦР исследований, проведенных с начала карантина, и наибольшее количество положительных результатов, которых до сих пор получали 96.
На Львовщине впервые обнаружили аж 125 новых случаев COVID-19
Со своей стороны мэр Львова Андрей Садовый заверил, что в процентном соотношении динамика по заболеваемости жителей Львовщины остается стабильной – примерно 20% положительных результатов каждый день. В то же время отметил, что количественно надо понимать: чем больше тестов, тем больше больных.
Ситуация по заболеваемости коронавирусом на Львовщине
covid19.rnbo.gov.ua
"Массовое тестирование людей – это стратегия, которую мы выбрали в самом начале карантина и не будем от нее отказываться. Люди должны знать правду, какой она есть. Именно поэтому во Львове 5 городских и 5 частных лабораторий дополнительно проводят ИФА-тестирование. Так можем определять людей, которые уже переболели коронавирусом и имеют антитела. Берегите себя и родных!" – написал он в Facebook.
Добавим, что по состоянию на 11 июня на Львовщине коронавирусная инфекция уже диагностирована у 2214 жителей, из них 589 пациентов выздоровели и 90 умерли.
Скриншот
Facebook Андрея Садового
Как сообщал OBOZREVATEL:
Во Львове работников больниц начали тестировать на наличие коронавируса с помощью иммуноферментного анализа.
В начале июня Львовщина попала в тройку регионов-лидеров по количеству новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19).
Львовская облгосадминистрация решила повторно продлить карантин в области из-за стремительного роста количества новых больных COVID-19. Ограничения останутся в силе до 12 июня.
В общем по состоянию на утро четверга, 11 июня, в Украине официально подтверждено 29 070 случаев коронавирусной инфекции. Из них 689 было обнаружено за прошедшие сутки.
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