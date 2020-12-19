Львовщина бьет рекорды по числу смертей от COVID-19, а Садовый – против карантина

По состоянию на вечер субботы, 19 декабря, Львов и область находятся на первом месте по количеству летальных случаев от коронавируса (COVID-19). При этом глава Львова Андрей Садовый выступает против карантина и введения локдауна.

Как показывают статистические данные Министерства здравоохранения, процент смертности от коронавирусной болезни во Львовской области составил рекордные 2,9%. В регионе всего умерло 1630 пациентов.

Такой же процент смертности наблюдается и в Кировоградской области, однако на 100 тысяч населения там наблюдается 24 случая смерти, а на Львовщине – 65. Самая же высокая смертность 100 тысяч населения в Черновицкой области – 81,8. Однако процент летальных случаев от COVID-19 – 1,9%.

Статистика Минздрава по COVID-19

Согласно официальным данным Совета национальной безопасности Украины, Львовская область находится на втором месте по фактическому количеству смертей от COVID-19 в стране – 1630. Больше летальных случаев зарегистрировали только в Киеве – 1699. Однако учтем, что в столице проживает около 4 млн человек, а во всей Львовской области чуть более 2,5 млн. При этом основной эпицентр коронавируса – во Львове с населением чуть более 700 тысяч.

Статистика СНБО по коронавирусу

Подчеркнем, что что в то время, как по стране ужесточаются карантинные меры глава Львова Андрей Садовый продолжает активно выступать против локдауна и других форм ограничений, хоть и сам недавно подхватил опасную инфекцию как и члены его семьи.

К тому же мэр города яро выступал против ужесточения карантинных мэр. Например, в августе отказался выполнять правила карантина "оранжевой" зоны, не став запрещать работу фитнес-залов и хостелов. Также Садовый рассказывал, что во Львове переняли шведский опыт борьбы с коронавирусом, который позже сами шведы признали ошибочным.

Кроме того, Садовый стал первым украинским мэром, который отказался от внедрения во Львове карантина выходного дня, назвав его "глупостью". Чтобы обойти установленные правительством ограничения на заседании исполнительного комитета горсовета приняли решение сделать субботу и воскресенье рабочими для ряда предприятий и учреждений, чтобы на них не распространялся карантин. Но полицейские во Львове все же закрыли ночной клуб, который работал во время карантина выходного дня.

Еще он выступил против введения локдауна на новогодние праздники, утверждая, что во Львове "нельзя отменять Рождество" из-за якобы "особой атмосферы" в городе.

На фоне таких заявлений Садового ситуация с коронавирусом выглядит устрашающей. Так только за последние несколько месяцев во Львове от COVID-19 умерли главный педиатр города Богдан Остальский и начальник Львовского военного госпиталя Иван Гайда. А ранее в Винниках под Львовом в областном военном госпитале произошел взрыв кислорода для больных коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач диагностического медицинского центра Львова Тарас Жиравецкий предупредил о коллапсе в больницах.