Львовщина стала эпицентром коронавируса и побила антирекорд по Украине

Глеб Иванов Общество 09:27, 23.06.2020 Обновлено: 09:53, 23.06.2020

Во Львовской области установился антирекорд по заболеваемости коронавирусом в регионе – за минувшие сутки обнаружили 240 новых случаев инфицирования.

Об этом свидетельствуют данные сайта Центра общественного здоровья и СНБО. По состоянию на 08.00 ч 23 июня во Львове и Львовской области всего 4220 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19.

117 из них – летальные, 696 человек выздоровели. По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1146 ПЦР-тестов.

Отметим, что 22 июня на Львовщине было обнаружено 200 новых случаев заражения коронавирусом – худший показатель в Украине.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что всплеск выявленных случаев заражения COVID-19 на Львовщине связан с устранением очереди людей, которые ожидали тестов.

Telegram Львів VS коронавірус

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов по итогам визита во Львовскую область заявил о необходимости сменить руководство областного департамента здравоохранения.

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