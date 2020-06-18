Львовщина стала эпицентром COVID-19: добавился еще 171 больной

За минувшие сутки, 17 июня, во Львовской области зарегистрировали еще 171 новый случай заражения COVID-19, что стало антирекордом в Украине.

Всего в регионе зафиксировано 3398 больных коронавирусом, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"По состоянию 18 июня во Львове и на Львовщине 3398 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом: 107 – летальные, 661 человек выздоровел", – указано в информации.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 540 ПЦР-тестов, из которых 171 – положительный (55 – это жители Львова). Из них новых проб ПЦР-тестов – 456, из которых 120 – положительные.

COVID-19 во Львове

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Львовщине было зафиксировано 155 новых случаев заражения.

Отметим, что 35-летняя депутат львовского городского совета от БПП "Солидарность" Ульяна Пак заболела коронавирусом.