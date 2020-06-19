Львовщина снова продлила карантин из-за COVID-19, Житомирщина – на очереди

Во Львовской области карантин продлили до 22 июня в связи с высокими показателями заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщила пресс служба Львовской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ЛОГА Максима Козицкого и директора департамента здравоохранения ЛОГА Ореста Чемерис

"Сейчас не время расслабляться и пренебрегать собственной безопасностью. За минувшие сутки на Львовщине зафиксировано 142 новых больных СOVID-19, 81 из них – жители Львова", – отметил Козицкий.

"Инцидентность составляет 40,4, занятых коек – 40%. Учитывая эпидситуации в области, вопрос об ослаблении карантина считаю не актуальным", – добавил Чемерис.

В связи с этим Областная комиссия ТЭБ и ЧС решила продлить карантин до 22 июня.

Вместе с тем, в Житомирской области комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 19 июня соберется на заседание, чтобы усилить в области карантинные мероприятия из-за увеличения количества больных COVID-19.

"К сожалению, вынуждены констатировать, что у нас 113 новых случаев заражения COVID-19 (с 15 по 19 июня, – Ред.) выросла очень инцидентность, которая составляет сейчас уже более 15%. Сегодня будет проведено заседание ТЭБ и ЧС и мы вынуждены усилить карантинные мероприятия на Житомирщине", – рассказал председатель ОГА Виталий Бунечко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине Кабинет министров прогнозирует, что распространение коронавируса продлится почти два года, в этот период может затянуться и карантин.