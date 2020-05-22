Львовщина официально продлила карантин: что происходит в области

Во Львовской области карантин из-за пандемии коронавируса продлили до 29 мая – в регионе увеличилось количество пациентов, нуждающихся в стационарном лечении.

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Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций области 22 мая, передает пресс-служба Львовской ОГА.

Чиновники заявили, что регион пока не готов к внедрению второго этапа снятия карантина из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Во Львовской области карантин продлили до 29 мая

"Рано говорить о существенном ослаблении карантина в области, ведь нашей первоочередной задачей является сохранение здоровья и жизни жителей региона. Мы понимаем, что украинцы устали от карантинных мероприятий, однако статистика Львовщины свидетельствует только о приросте заболеваемости. Еще раз подчеркиваю соблюдении мер особой безопасности и гигиены", – подчеркнул руководитель области Максим Козицкий.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, в течение последних 7 дней наблюдается рост пациентов, нуждающихся в стационарном лечении.

"Состояние пациентов, обращающихся за медицинской помощью тяжелее, по сравнению с прошлой неделей. Если анализировать показатели, то мы входим в ту границу, которая позволяет ослабление карантина, однако количество больных указывает на другое. В реанимации 30 человек, тогда как на прошлой неделе было 12", – подчеркнул Чемерис.

Напомним, по состоянию на 22 мая во Львовской области зафиксировано 1240 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в Украине – 20 148 случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить столице 23 мая начата второй этап ослабления карантина. Дело в том, что городу запретили делать это из-за несоответствия одному из критериев.

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