Львовская облгосадминистрация решила повторно продлить карантин в области из-за стремительного роста количества новых заболевших COVID-19. Ограничения останутся в силе до 12 июня.

В регионе наблюдается высокое количество обращений и стабильно высокие цифры госпитализированных больных, сообщает пресс-служба ЛОГА.

Львовщина cнова продлила карантин: количество больных коронавирусом растет loda.gov.ua

"За предыдущие сутки, как и все перед ними, наибольшие показатели заболеваемости показывает именно Львов. Учитывая, что показатели постоянно растут и уверенно приближаются к отметке 100 новых инфицированных в сутки, об ослаблении карантинных мероприятий речь не идет", – заявил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, в последние 7 дней растет и количество пациентов, нуждающихся в стационарном лечении.

В связи с этим комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ЛОГА решила, что показатели заболеваемости коронавирусом в регионе заставляют сохранить карантинные мероприятия до 12 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомирской области намерены рассмотреть вопрос об усилении карантинных мер из-за роста количества зараженных коронавирусом.

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