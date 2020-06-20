Львов затопил сильный ливень: на улицах заметили "экстремалов" в лодке. Фото и видео
Вечером в субботу, 20 июня, во Львове прошел сильный ливень, который подтопил некоторые улицы.
Фотографиями и видео непогоды на своей странице в Facebook поделился глава общественной организации "Варта 1" Игорь Зинкевич (чтобы посмотреть ролики, поскролльте новость вниз).
Он отметил, что по улицах Трильовського и Вернадского, которые затопило после бури, плавала надувная лодка.
На некоторых улицах из-за грозы обрушились деревья, сообщает "Твоє місто".
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на оккупированном Россией полуострове Крым зафиксировали смерч. Он возник в поле, когда на нем паслись коровы.