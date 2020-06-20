Львов затопил сильный ливень: на улицах заметили "экстремалов" в лодке. Фото и видео

Дарья Дурова Общество 01:00, 21.06.2020 Обновлено: 01:22, 21.06.2020

Вечером в субботу, 20 июня, во Львове прошел сильный ливень, который подтопил некоторые улицы.

Фотографиями и видео непогоды на своей странице в Facebook поделился глава общественной организации "Варта 1" Игорь Зинкевич (чтобы посмотреть ролики, поскролльте новость вниз).

Он отметил, что по улицах Трильовського и Вернадского, которые затопило после бури, плавала надувная лодка.

Львов подтопило после сильного ливня

На некоторых улицах из-за грозы обрушились деревья, сообщает "Твоє місто".

Львов.
Источник: Варта
Львов.
Источник: Варта
Львов.
Twitter / Andrii Dutchak
Львов подтопило после сильного ливня
Источник: Facebook / Igor Zinkevych
Львов подтопило после сильного ливня
Источник: Facebook / Igor Zinkevych
Львов подтопило после сильного ливня
Источник: Facebook / Igor Zinkevych
Львов подтопило после сильного ливня
Источник: Facebook / Igor Zinkevych
Львов подтопило после сильного ливня
Источник: Facebook / Igor Zinkevych

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на оккупированном Россией полуострове Крым зафиксировали смерч. Он возник в поле, когда на нем паслись коровы.

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