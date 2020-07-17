На Львовщине решили ослабить карантин, но область – антилидер по COVID-19
Во Львове, начиная с 17 июля, разрешена работа музеев, кинотеатров и других заведений культуры.
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О смягчении карантина сообщил в Facebook заместитель городского главы Львова по вопросам развития Андрей Москаленко. Решение приняла местная комиссия по чрезвычайным ситуациям.
В то же время, по данным Минздрава на 17 июля, Львовская область не готова к ослаблению карантина. За последние сутки в регионе выявили наибольшее количество новых инфицированных.
Тем не менее, заведениям разрешили возобновить прием посетителей при наполнении не более 50% и одного человека на 5 квадратных метров площади.
Открыться, по решению власти, могут:
театры;
кинотеатры;
музеи (возможность принимать посетителей в помещении);
концертные учреждения и культурные центры;
библиотеки;
молодежный центр;
народные дома;
Дворец культуры им. Хоткевича;
галереи.
"Еще на прошлой неделе наши службы провели обследование всех учреждений культуры на готовность к восстановлению работы. Зафиксировано протокольно, что учреждения культуры готовы к открытию", – написал Москаленко.
Добавим, за сутки 16 июля в Украине больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали во Львовской области – 132. Область лидирует в антирейтинге по общему количеству инфицированных (7 754 случаев, из которых летальных – 203).
Кроме того, больше всего активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях.
Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 17 июля, в Украине официально подтверждены 57 264 случая коронавирусной инфекции. Из них 809 обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 1 456 человек (+11 за сутки), а 29 769 пациентов (+838) полностью побороли болезнь.