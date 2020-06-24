Львов открыл рестораны и запустил поезда: какие ограничения остались

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям во Львове возобновила работу заведений общественного питания, спортивных и фитнес-клубов, а Укрзалізниця восстановила сообщение с областным центром.

Об смягчении карантинных ограничений сообщил на своем Telegram-канале мэр Львова Андрей Садовой.

В городе разрешили работу кафе и ресторанов, но до 10 клиентов, а спортклубов – до 10 посетителей.

Также обязали владельцев этих заведений обеспечить системное ИФА-тестирование для своих работников.

Садовый отметил, что такие ослабления являются вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса.

Он призвал жителей быть осторожными и небезразличными из-за сложной эпидемической ситуации.

“Если в общественном месте или транспорте видите человека без маски – сделайте ему замечание. Сегодня безопасность – это вопрос номер один для каждого. Берегите себя и близких”! – призвал Садовый.

Кроме того, Укрзалізниця с 26 июня восстанавливает курсирование поездов дальнего следования со Львова и работу пригородных электричек.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram в среду, 24 июня. Начнут курсировать поезда по маршрутам Киев – Львов и Львов – Одесса.

Министр назвал конкретные поезда:

№743/744 Дарница, Киев – Львов (Интерсити+)

№91/92 Киев – Львов

№715/716 Киев – Львов (Интерсити+)

№12/11 Львов – Одесса

С 25 июня начнут работу 18 пригородных электричек во Львовской области.

"Билеты доступны онлайн и в железнодорожных кассах", – написал Криклий и призвал украинцев путешествовать безопасно.

Во Львове ослабили карантин Telegram Андрея Садового

Укрзалізниця пустила во Львов поезда Telegram Владислава Криклия

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области установился антирекорд по заболеваемости коронавирусом в регионе – за сутки 23 июня обнаружили 240 новых случаев инфицирования.