Львов открыл рестораны и запустил поезда: какие ограничения остались
Жителей Львова призвали быть осторожными и небезразличными
Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям во Львове возобновила работу заведений общественного питания, спортивных и фитнес-клубов, а Укрзалізниця восстановила сообщение с областным центром.
Об смягчении карантинных ограничений сообщил на своем Telegram-канале мэр Львова Андрей Садовой.
В городе разрешили работу кафе и ресторанов, но до 10 клиентов, а спортклубов – до 10 посетителей.
Также обязали владельцев этих заведений обеспечить системное ИФА-тестирование для своих работников.
Садовый отметил, что такие ослабления являются вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса.
Он призвал жителей быть осторожными и небезразличными из-за сложной эпидемической ситуации.
“Если в общественном месте или транспорте видите человека без маски – сделайте ему замечание. Сегодня безопасность – это вопрос номер один для каждого. Берегите себя и близких”! – призвал Садовый.
Кроме того, Укрзалізниця с 26 июня восстанавливает курсирование поездов дальнего следования со Львова и работу пригородных электричек.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram в среду, 24 июня. Начнут курсировать поезда по маршрутам Киев – Львов и Львов – Одесса.
Министр назвал конкретные поезда:
№743/744 Дарница, Киев – Львов (Интерсити+)
№91/92 Киев – Львов
№715/716 Киев – Львов (Интерсити+)
№12/11 Львов – Одесса
С 25 июня начнут работу 18 пригородных электричек во Львовской области.
"Билеты доступны онлайн и в железнодорожных кассах", – написал Криклий и призвал украинцев путешествовать безопасно.
Во Львове ослабили карантин Telegram Андрея Садового
Укрзалізниця пустила во Львов поезда Telegram Владислава Криклия
Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области установился антирекорд по заболеваемости коронавирусом в регионе – за сутки 23 июня обнаружили 240 новых случаев инфицирования.