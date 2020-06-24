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Львов открыл рестораны и запустил поезда: какие ограничения остались

Общество
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Жителей Львова призвали быть осторожными и небезразличными

Жителей Львова призвали быть осторожными и небезразличными

Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям во Львове возобновила работу заведений общественного питания, спортивных и фитнес-клубов, а Укрзалізниця восстановила сообщение с областным центром.

Об смягчении карантинных ограничений сообщил на своем Telegram-канале мэр Львова Андрей Садовой.

В городе разрешили работу кафе и ресторанов, но до 10 клиентов, а спортклубов – до 10 посетителей.

Также обязали владельцев этих заведений обеспечить системное ИФА-тестирование для своих работников.

Садовый отметил, что такие ослабления являются вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса.

Он призвал жителей быть осторожными и небезразличными из-за сложной эпидемической ситуации.

“Если в общественном месте или транспорте видите человека без маски – сделайте ему замечание. Сегодня безопасность – это вопрос номер один для каждого. Берегите себя и близких”! – призвал Садовый.

Кроме того, Укрзалізниця с 26 июня восстанавливает курсирование поездов дальнего следования со Львова и работу пригородных электричек.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram в среду, 24 июня. Начнут курсировать поезда по маршрутам Киев – Львов и Львов – Одесса.

Министр назвал конкретные поезда:

  • №743/744 Дарница, Киев – Львов (Интерсити+)

  • №91/92 Киев – Львов

  • №715/716 Киев – Львов (Интерсити+)

  • №12/11 Львов – Одесса

С 25 июня начнут работу 18 пригородных электричек во Львовской области.

"Билеты доступны онлайн и в железнодорожных кассах", – написал Криклий и призвал украинцев путешествовать безопасно.

Во Львове ослабили карантин

Во Львове ослабили карантин Telegram Андрея Садового

Укрзалізниця пустила во Львов поезда

Укрзалізниця пустила во Львов поезда Telegram Владислава Криклия

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области установился антирекорд по заболеваемости коронавирусом в регионе – за сутки 23 июня обнаружили 240 новых случаев инфицирования.

УкраинаЛьвовКарантин в УкраинеКоронавирусУкрзалізницяАндрей СадовыйВладислав Криклий
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