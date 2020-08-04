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Львов отказался выполнять все ограничения "оранжевой" зоны

Ольга Липич
Ольга Липич
Общество
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Львов отказался выполнять все ограничения 'оранжевой' зоны

Львов отказался выполнять все ограничения "оранжевой" зоны.

Во Львове не будут запрещать работу фитнес-залов и хостелов в связи с занесением города к "оранжевой" зоны карантина.

Городской голова Андрей Садовый на своей странице в Facebook заявил, что эти учреждения будут работать с соблюдением всех карантинных норм, а мониторинговые группы будут проверять соблюдение правил.

"Дополнительно адаптировать город к правилам оранжевой зоны необходимости нет, потому что мы живем в этом режиме последние 6 месяцев", – отметил мэр города.

Кроме того, городская комиссия ТЭБ и ЧС во вторник, 4 августа приняла решение не вводить запрет при условии соблюдения противоэпидемических требований, использование масок, дезинфекторов, социальной дистанции.

Кроме того, было решено провести проверку рынков, супермаркетов, ТРЦ, спортивных учреждений и заведений общественного питания на соблюдение карантинных требований. В случае несоблюдения этих требований городская комиссия будет принимать решение о прекращении их деятельности.

Отметим, государственная комиссия ТЭБ и ЧС установила с 1 августа, в частности, во Львове оранжевый уровень эпидемической безопасности из-за значительного распространения коронавируса. За последние сутки во Львовской области обнаружили 146 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Дополнительные ограничения, которые предусмотрены для "оранжевой" зоны:работа хостелов, турбаз, кроме гостиниц;работа развлекательных заведений и ресторанов ночью,плановые госпитализацииработа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;принимать новые изменения в детские лагеря;ограничения для массовых мероприятий – один человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек в целом.

Львов отказался выполнять все ограничения "оранжевой" зоны

Львов отказался выполнять все ограничения "оранжевой" зоны Андрей Садовый / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Тернопольском городском совете выразили несогласие с постановлением Кабинета министров Украины об отнесении города в "красной" зоны карантина в соответствии с уровнем распространения COVID-19. Луцкий городской совет также заявила, что не будет принимать никаких решений о приостановлении транспорта или закрытия заведений из-за попадания в "красную" карантинную зону.

УкраинаЛьвовКоронавирусАндрей Садовый
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