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Львов накрыл мощный ураган: первые фото непогоды

6.7тЧитать материал на украинском

Львов в воскресенье, 10 марта, накрыл ураган. В частности, сильный ветер сорвал кровлю с двухэтажного жилого дома по улице Рыбной.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета. Шквальный ветер также повредил кровлю двух соседних домов, а также автомобиль.

При этом в результате инцидента, произошедшего минувшей ночью, никто не пострадал.

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Львов накрыл мощный ураган: первые фото непогоды

city-adm.lviv.ua

По словам главы Галицкой районной администрации Андрея Зозули, коммунальные службы устроят временное покрытие дома и уберут части кровли, упавшие вниз.

Львов накрыл мощный ураган: первые фото непогоды
Львов накрыл мощный ураган: первые фото непогоды
Львов накрыл мощный ураган: первые фото непогоды
Львов накрыл мощный ураган: первые фото непогоды
Львов накрыл мощный ураган: первые фото непогоды

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине синоптики объявили штормовое предупреждение на 10 марта. Во всех регионах страны ожидается сильный ветер.

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Место
УкраинаЛьвов
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