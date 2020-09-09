Львов берет пример с Швеции в борьбе с коронавирусом, – Садовый
Львов перенял шведский опыт борьбы с коронавирусом, и сейчас в городе все организовано, все работает и медицина вполне справляется с ситуацией.
Об этом мэр города Андрей Садовый рассказал во время общения с журналистами, передает корреспондент OBOZREVATЕL.
"Главное здесь – не сойти с ума. Помните, как у всех были претензии, что шведы не пошли на жесткий карантин. А сейчас получается, что они были правы, потому что не убивали свою экономику. Возможно, от непонимания ситуации мы в Украине делали что-то не так. Сейчас можно сказать, что мы во Львове имеем "шведскую модель", когда медицина справляется, всем обеспечиваем, дети пошли в школу. Все организовано, все работает ", – поделился Садовый.
По его словам, Львов был сразу готов к эпидемии, так как тщательно мониторил все, что происходит в ЕС и мире.
"Мы создали штаб еще до того, как это все начало происходить (карантин. – Ред.) в Украине. Мы четко мониторили ситуацию в Европе и мире, потому что в 60 км от нас ЕС и мы ожидали серьезной волны. Поэтому больницы, обеспечение – все было готово", – рассказал Садовый.
Глава города отметил, что "от государства ни копейки не получили, все делали за собственные ресурсы, просто переориентировали расходы".
"На протяжении последних трех месяцев мы имеем достаточно ровную ситуацию по заболеваемости. Даже по больницам у нас пошел спад, в отличии от общей ситуации по всей Украине. И это хороший признак. Есть уже четкие, понятные протоколы лечения", – добавил мэр.
По мнению Андрея Садового, большое количество людей должно переболеть, но это не значит, что можно пренебрегать мерами безопасности. По его словам, в городе везде придерживаются карантинных правил.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на 9 сентября заразился 2551 человек. Скончались от болезни еще 45 пациентов, выздоровели – 1157. Больше всего больных обнаружили в Киеве – 310.