Львов берет пример с Швеции в борьбе с коронавирусом, – Садовой

Львов перенял шведский опыт борьбы с коронавирусом и сейчас в городе все организовано, все работает и медицина вполне справляется с ситуацией.

Об этом мэр города Андрей Садовой рассказал во время общения с журналистами, передает корреспондент OBOZREVATЕL.

"Главное здесь – не сойти с ума. Помните, как у всех были претензии, что шведы не пошли на жесткий карантин. А сейчас получается, что они были правы, потому что не убивали свою экономику. Возможно, от непонимания ситуации, мы в Украине делали что-то не так. Сейчас, можно сказать, что мы во Львове имеем "шведскую модель", когда медицина справляется, всем обеспечиваем, дети пошли в школу. Все организовано, все работает ", – поделился Садовой.

По его словам, Львов был сразу готов к эпидемии, так как тщательно мониторил все, что происходит в ЕС и мире.

"Мы создали штаб еще до того, как это все начало происходить (карантин – Ред.) в Украине. Мы четко мониторили ситуацию в Европе и мире, потому что в 60 км от нас ЕС и мы ожидали серьезной волны. Поэтому больницы, обеспечение – все было готово ", – рассказал Садовой.

Глава города отметил, что "от государства ни копейки не получили, все делали за собственные ресурсы, просто переориентировали расходы".

Прибор для измерения температуры в львовской мэрии

"На протяжении последних трех месяцев мы имеем достаточно ровную ситуацию по заболеваемости. Даже по больницам у нас пошел спад, в отличии от общей ситуации по всей Украине. И это хороший признак. Есть уже четкие, понятные протоколы лечения", – добавил мэр.

По мнению Андрея Садового, большое количество людей должно переболеть, но это не значит, что можно пренебрегать мерами безопасности. По его словам, в городе везде придерживаются карантинных правил.

Как сообщал Obozrevatel, в Украине по состоянию на 9 сентября заразился 2551 человек. Скончались от болезни еще 45 пациентов, выздоровели – 1157. Больше всего больных обнаружили в Киеве – 310.

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