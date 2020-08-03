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Луцкие депутаты потребовали от Зеленского вывести город из "красной зоны"

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
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Луцкий горсовет потребовал вывести город из 'красной зоны'

Луцкий горсовет потребовал вывести город из "красной зоны".

Депутаты Луцкого городского совета потребовали отмены "красного" уровня эпидемиологической опасности в городе, который был введен на фоне распространения коронавируса в Украине.

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Об этом сказано в обращении к президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде, принятом на внеочередной сессии горсовета, которая проводилась в дистанционном формате, сообщается на сайте Луцкого горсовета.

Депутаты считают, что такое решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций является безосновательным и противоречит Конституции.

"Мы, депутаты Луцкого городского совета, требуем немедленной отмены решения Государственной комиссии ТЭБ и ЧС от 31.07.2020 и "красного" уровня эпидемической опасности в городе Луцке, как противоречащего ст. 32 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней"; отмены постановления Кабинета министров Украины от 22.07.2020 № 641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мер на территории со значительным распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", как противоречащей статьям 7, 22 , 42, 43 Конституции Украины", – говорится в обращении.

Депутат горсовета и советник мэра Луцка Игорь Полищук, который является автором документа, считает, что эпидемиологические ограничения должны устанавливать органы местного самоуправления, а не центральные.

"Город Ривне – наш сосед. По населению он почти такой же, как и Луцк. По состоянию на 29 июля (когда принимала решение государственная комиссия) в Луцке за неделю был 91 больной, в г. Ривне – 153. Всего в Луцке на тот момент было 880 больных, в г. Ривне – 1835. Почему тогда Луцк оказался в "красной" зоне, а Ривне нет?" – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 июля Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поделила регионы Украины на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации. Теперь территория страны поделена на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

В "красную зону" попал Луцк. Местные власти решили проигнорировать наставления правительства и Минздрава.

Также в Тернопольском городском совете высказали несогласие с постановлением Кабинета министров Украины об отнесении города к "красной зоне".

УкраинаЛуцкКоронавирусВерховная Рада УкраиныВладимир Зеленский
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