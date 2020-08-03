Луцк проигнорировал карантин: на какие нарушения пошли в "красной" зоне
В Луцке, который вошел в "красную" эпидемическую зону и где с 3 августа должны ввести жесткие карантинные ограничения, проигнорировали наставления правительства и Минздрава.
В частности, бизнес выступил против новых правил, а правоохранители пока не собираются штрафовать нарушителей, ведь раньше местные власти заявили о несогласии с отнесением города к самой плохой зоне. Единственное, что выполнили – с понедельника в городе вышли на маршрут не все автобусы, сообщает "Луцк. Район".
В частности, пока в Луцке курсируют троллейбусы, которые, согласно карантина, набирают пассажиров только на сидячие места.
Со своей стороны правоохранители продолжают только распространять информационные предупреждения среди граждан, перевозчиков и субъектов хозяйствования по решению госкомиссии за игнорирование правил, введенных пребыванием в "красной" зоне. Однако административных протоколов 3 августа не будут выписывать, заявила руководитель сектора коммуникации ГУ Нацполиции Волыни Ольга Бузулук.
"Никаких административных протоколов мы еще сегодня не составляем, потому что понимаем сложность ситуации, и то, что люди против, но должны понимать, что есть решение центрального органа, оно действует, и мы, конечно, должны осуществлять контроль за его соблюдением. Поэтому сейчас мы его осуществляем в пределах наших полномочий: проводим профилактическую и информационную работу", – подчеркнула она.
По ее словам, если протоколы и будут составлять, то, как и раньше, на "особо злостных нарушителей", которые не будут выполнять законных требований и игнорировать санитарно-гигиенические требования, правила личной безопасности.
"Мы, конечно, привлекали их к административной ответственности. Будем надеяться, что таких не будет", – отметила Бузулук.
В то же время несколько десятков луцких предпринимателей подписали коллективное обращение против введения карантинных ограничений, предусмотренных "красной" зоной.
Как написал в Facebook местный житель Олег Иванюк, документ подписывали ФОПы и владельцы заведений общественного питания в Луцке, ведь работа кафе и ресторанов не предусмотрена в "красных" регионах.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поделила регионы Украины на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации. Теперь территория страны поделена на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.
В результате в Украине с 3 августа из-за роста кривой заболеваемости коронавирусом – в течение последней недели фиксируется более тысячи новых случаев ежедневно, – и в пределах адаптивного карантина в некоторых регионах точечно вернули жесткие ограничения.
При этом в Тернопольском городском совете выразили несогласие с постановлением Кабинета министров Украины об отнесении города в "красную" зону карантина в соответствии с уровнем распространения COVID-19.