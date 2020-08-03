Луцк проигнорировал карантин: на какие нарушения пошли в "красной" зоне

В Луцке, который вошел в "красную" эпидемическую зону и где с 3 августа должны ввести жесткие карантинные ограничения, проигнорировали наставления правительства и Минздрава.

В частности, бизнес выступил против новых правил, а правоохранители пока не собираются штрафовать нарушителей, ведь раньше местные власти заявили о несогласии с отнесением города к самой плохой зоне. Единственное, что выполнили – с понедельника в городе вышли на маршрут не все автобусы, сообщает "Луцк. Район".

В частности, пока в Луцке курсируют троллейбусы, которые, согласно карантина, набирают пассажиров только на сидячие места.

Со своей стороны правоохранители продолжают только распространять информационные предупреждения среди граждан, перевозчиков и субъектов хозяйствования по решению госкомиссии за игнорирование правил, введенных пребыванием в "красной" зоне. Однако административных протоколов 3 августа не будут выписывать, заявила руководитель сектора коммуникации ГУ Нацполиции Волыни Ольга Бузулук.

В Луцке на маршрут таки вышли не все автобусы (Volynnews.com)

"Никаких административных протоколов мы еще сегодня не составляем, потому что понимаем сложность ситуации, и то, что люди против, но должны понимать, что есть решение центрального органа, оно действует, и мы, конечно, должны осуществлять контроль за его соблюдением. Поэтому сейчас мы его осуществляем в пределах наших полномочий: проводим профилактическую и информационную работу", – подчеркнула она.

По ее словам, если протоколы и будут составлять, то, как и раньше, на "особо злостных нарушителей", которые не будут выполнять законных требований и игнорировать санитарно-гигиенические требования, правила личной безопасности.

Бизнес Луцка выступил против ограничений, предусмотренных "красной" зоной (Facebook Олег Иванюк)

"Мы, конечно, привлекали их к административной ответственности. Будем надеяться, что таких не будет", – отметила Бузулук.

В то же время несколько десятков луцких предпринимателей подписали коллективное обращение против введения карантинных ограничений, предусмотренных "красной" зоной.

Как написал в Facebook местный житель Олег Иванюк, документ подписывали ФОПы и владельцы заведений общественного питания в Луцке, ведь работа кафе и ресторанов не предусмотрена в "красных" регионах.

Пост о несогласии луцких предпринимателей выполнять новые правила карантина (Facebook Олег Иванюк)

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