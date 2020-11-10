Луценко заявил о победе над COVID-19 и пристыдил власть за бездействие

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вылечился от коронавируса (COVID-19).

Как написал политик в Facebook, 9 ноября его выписали из больницы.

При этом Луценко заявил о полном провале противодействия пандемии в Украине.

"Что должно было сделать за эти 7 месяцев правительство? В Украине в 2020 году создано 136 новых, укрупненных районов. Правительство должно было создать 136 базовых антиковидних центров", – отметил он.

По словам экс-генпрокурора, это – 136 лабораторий для тестирования (200-350 млн грн), 136 кислородных пунктов (400-550 млн грн), 136 аппаратов КТ (1000-1400 млн грн), страхование и доплаты врачам.

"Ничего из этого не сделано. В результате везде, особенно в селах и райцентрах, – полная невозможность попасть в инфекционную больницу. Бесплатные тесты – почти невозможны везде. Срок предоставления их результатов – неприемлем. Кислород возят из области в область в доисторических баллонах, если они есть. 30% врачей переболело ковидом. Никаких 300% премий не выплачивают, нет даже соответствующего постановления КМ", – подчеркнул Луценко.

По его мнению, власть продемонстрировала полное бездействие при имеющихся финансовых ресурсах антиковидного фонда, в котором даже после дорожного строительства осталось 30 млрд грн.

"Что с этим делать? Ответ: гнать в шею правительство", – предложил политик.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский опубликовал новое обращение к президенту Владимиру Зеленскому о тяжелой ситуации с COVID-19 в стране.