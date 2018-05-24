"Украина достигла успеха": Луценко в ООН назвал инструменты российской информвойны

В последние годы Украине удалось достичь значительных успехов в борьбе с коррупцией и вернуть в госбюджет $1,5 миллиарда.

Информация о неслыханной коррупции в Украине является инструментом российской контринформационной войны. Об этом в своем выступлении на генеральной ассамблее ООН заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает "ТСН".

"Лозунг о неслыханной коррупции в Украине является инструментом российской контринформационной войны в мире. Поэтому сегодняшняя международная встреча является одним из способов донесения правды: не лозунгов, не намерений, а достигнутых фактов о том, что Украина сделала", ― отметил генеральный прокурор Украины.

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Такими достижениями, в частности, являются 1700 обвиненных в коррупции чиновников, внедрение электронного декларирования и возвращение в государственный бюджет $1,5 миллиардов.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине ликвидировали коррупция в государственных закупках и автоматизировали возмещение налога на добавленную стоимость (НДС).