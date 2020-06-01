Лунный посевной календарь на июнь 2020 в Украине: когда и что лучше садить

Посевной календарь на июнь 2020 в Украине поможет садоводам-огородникам сориентироваться, когда лучше сажать те или иные растения.

Так, хотя все основные культуры уже были посажены в мае, в июне предстоит высадить в открытый грунт рассаду огурцов, помидоров, капусты, кабачков, дынь и арбузов. Поскольку рост растений во многом зависит от фазы Луны, представленный ниже календарь подскажет самое благоприятное время для проведения работ на земле и поможет избежать опасных периодов.

Посевной календарь на июнь 2020 в Украине Иллюстративное фото / Pixabay

Посевной календарь на июнь 2020: когда и что лучше сажать

1 июня 2020 – лук и картофель.

2 июня 2020 – деревья и кустарники, можно заниматься их обрезкой.

3 июня 2020 – любые виды растений, заготовка лечебных трав.

4 июня 2020 – желательно замочить семена, которые будете сажать. Благоприятна высадка корнеплодов, тыквы и лука.

7 июня 2020 – чеснок и корнеплоды.

8 июня 2020 – посев овощей для зимнего хранения: корнеплоды и картофель, злаки, бобовые и деревья. Желательно прополоть грядки от сорняков.

11-13 июня 2020 – помидоры, огурцы и плодовые кустарники. Важно, чтобы полив в эти дни был умеренным.

17 июня 2020 – можно сажать практически все садово-огородные культуры. От пересадки лучше отказаться.

18 июня 2020 – высадка кустарников и плодовых деревьев.

27 июня 2020 – высадка клубники, малины, смородины и других ягод.

28-29 июня 2020 – корнеплоды и зелень, капуста и комнатные цветы.

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