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1 июня • обновлено в 05:11
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Лунный посевной календарь на июнь 2020 в Украине: когда и что лучше садить

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Посевной календарь на июнь 2020 в Украине поможет садоводам-огородникам сориентироваться, когда лучше сажать те или иные растения.

Так, хотя все основные культуры уже были посажены в мае, в июне предстоит высадить в открытый грунт рассаду огурцов, помидоров, капусты, кабачков, дынь и арбузов. Поскольку рост растений во многом зависит от фазы Луны, представленный ниже календарь подскажет самое благоприятное время для проведения работ на земле и поможет избежать опасных периодов.

Посевной календарь на июнь 2020 в Украине

Посевной календарь на июнь 2020 в Украине

Иллюстративное фото / Pixabay

Посевной календарь на июнь 2020: когда и что лучше сажать

1 июня 2020 – лук и картофель.

2 июня 2020 – деревья и кустарники, можно заниматься их обрезкой.

3 июня 2020 – любые виды растений, заготовка лечебных трав.

4 июня 2020 – желательно замочить семена, которые будете сажать. Благоприятна высадка корнеплодов, тыквы и лука.

7 июня 2020 – чеснок и корнеплоды.

8 июня 2020 – посев овощей для зимнего хранения: корнеплоды и картофель, злаки, бобовые и деревья. Желательно прополоть грядки от сорняков.

11-13 июня 2020 – помидоры, огурцы и плодовые кустарники. Важно, чтобы полив в эти дни был умеренным.

17 июня 2020 – можно сажать практически все садово-огородные культуры. От пересадки лучше отказаться.

18 июня 2020 – высадка кустарников и плодовых деревьев.

27 июня 2020 – высадка клубники, малины, смородины и других ягод.

28-29 июня 2020 – корнеплоды и зелень, капуста и комнатные цветы.

Посевной календарь на июнь 2020

Посевной календарь на июнь 2020

zelenasadyba.com.ua

Посевной календарь на июнь

Посевной календарь на июнь

zelenasadyba.com.ua

Лунный посевной календарь на июнь 2020

Лунный посевной календарь на июнь 2020

zelenasadyba.com.ua

Лунный посевной календарь на июнь

Лунный посевной календарь на июнь

zelenasadyba.com.ua

Посевной календарь: что сажать в июне

Посевной календарь: что сажать в июне

zelenasadyba.com.ua

Посевной календарь на июнь 2020: благоприятные дни

Посевной календарь на июнь 2020: благоприятные дни

zelenasadyba.com.ua

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Автор
Алина Мельник
Тема
новости Украины
Место
Украина
Теги
аграрии календарь лунный календарь
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