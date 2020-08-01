Лунный посевной календарь на август 2020: когда нельзя работать в саду и огороде
Лунный посевной календарь на август 2020 года поможет распланировать работы на земле с учетом фаз Луны.
О том, какие дни являются благоприятными, а в какие лучше отказаться от посадок и посевов, читайте далее в материале OBOZREVATEL.
Благоприятные дни в августе 2020 для посева овощей
Огурцы: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 24, 25 августа;
морковь: 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16 августа;
сладкий перец: 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 24, 25 августа;
чеснок: 1, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29 августа;
баклажаны: 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 24, 25 августа;
лук: 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 24, 25 августа.
Благоприятные дни для посева и посадки цветов в августе 2020
Однолетние цветы: 5, 6, 7, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25 августа;
двулетние и многолетние цветы: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 августа;
луковичные и клубневые цветы: 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 22, 23 августа.
Неблагоприятные дни для посева и посадки растений в августе 2020 года
Полнолуние – 3 августа, а также день до и день после Полнолуния – 2 и 4 августа.
Новолуние – 19 августа, а также день до и день после Новолуния – 18 и 20 августа.
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