Лунный посевной календарь на август 2020: когда нельзя работать в саду и огороде

Лунный посевной календарь на август 2020 года поможет распланировать работы на земле с учетом фаз Луны.

О том, какие дни являются благоприятными, а в какие лучше отказаться от посадок и посевов, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Благоприятные дни в августе 2020 для посева овощей

Огурцы: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 24, 25 августа;

морковь: 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16 августа;

сладкий перец: 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 24, 25 августа;

чеснок: 1, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29 августа;

баклажаны: 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 24, 25 августа;

лук: 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 24, 25 августа.

Растущая Луна способствует развитию наземных частей растений, а убывающая – росту корневищ и клубней Фото: Pixabay

Благоприятные дни для посева и посадки цветов в августе 2020

Однолетние цветы : 5, 6, 7, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25 августа;

двулетние и многолетние цветы: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 августа;

луковичные и клубневые цветы: 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 22, 23 августа.

Неблагоприятные дни для посева и посадки растений в августе 2020 года

Полнолуние – 3 августа, а также день до и день после Полнолуния – 2 и 4 августа.

Новолуние – 19 августа, а также день до и день после Новолуния – 18 и 20 августа.

В августе еще продолжается посев и посадка некоторых растений Фото: zelenasadyba.com.ua

Лунный посевной календарь на август 2020 года поможет распланировать работы на земле Фото: zelenasadyba.com.ua

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