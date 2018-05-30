Лунный календарь садовода на июнь 2018: советы астролога

Какие работы в саду и в огороде следует проводить в каждый день июня 2018 года?

Своими рекомендациями, основанными на лунном календаре, с OBOZREVATEL поделился астролог Влад Росс.

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1-2 июня – убывающая Луна в Козероге, поэтому ничего нового лучше не сажать, особенно культуры, в которых ценной является надземная часть. Можно посвятить эти дни уходом за растениями, в которых важна подземная часть – картофелем, свеклой, редисом и прочим.

Также можно заниматься чисткой растений, обрезать засохшие ветви, а также делать прививки.

3, 4 и 5 июня – ущербная Луна будет находиться в бесплодном знаке Зодиака, Водолее, поэтому лучше ничего не сажать и не сеять. Но хорошо заняться окучиванием растений, чтобы почва дышала.

Кроме того, можно избавляться от вредителей и паразитов – колорадских жуков, муравьев и прочего.

6-7 июня Луна будет находиться в суперплодовитых Рыбах. Дни благоприятны для посадки лука, чеснока, петрушки, укропа и другой зелени, а также для ягодных культур. Пересадка будет очень удачной – всё приживется.

Обильно поливайте и удабривайте огород.

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8-9 июня – Луна в Овне. Этот знак Зодиака нельзя назвать слишком плодовитым, но эти дни хороши для сбора урожая. Выкапывать молодую картошку, срывать ягоды и фрукты. Не рекомендую сажать цветы и культуры, в которых ценна наземная часть.

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Кроме того, это благоприятные дни для разведения костров.

10-11 июня – ущербная Луна в плодовитом Тельце. Уделите внимание корнеплодам и другим растениям, в которых ценна подземная часть. Можно готовить к консервации ягоды и фрукты нового урожая, заняться заготовками на зиму.

12-13 июня – Луна в бесплодных Близнецах. На эти даты выпадает сатанинский лунный день, поэтому не рекомендую ничего сеять и сажать. Лучше всего заняться освобождением земли, прополкой, покосом.

Вечером накануне новолуния 13 июня, перед закатом, или на следующий день хорошо собирать лекарственные растения.

14-15 июня растущая Луна будет находиться в самом плодовитом знаке Зодиака, в Раке. В эти дни хорошо сажать бахчевые, огурцы, фасоль, баклажаны, кабачки, томаты, подсолнухи и прочее. Благоприятна посадка всех культур, в которых ценна надземная часть.

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16-17 июня – растущая Луна во Льве. Лучшее время для сбора урожая арбузов. Благоприятен также сбор фруктов, корнеплодов и заготовки на зиму. Хорошо сажать подсолнухи.

Можно организовать сжигание или покос трав, а также борьбу с вредителями.

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18-19 июня – Луна в бесплодном знаке – в Деве. Следует осторожно относиться к посевам. Рекомендую сажать и пересаживать овощи, а также готовить сборы или настойки лекарственных трав.

20-22 июня – Луна в Весах. Это лучшее время для всех цветов. Цветы, посаженные в эти дни, будут особенно красивыми. Это время также благоприятно для срезания цветов.

Прекрасные дни для оформления газонов и ландшафтного дизайна.

Благоприятно также сажать фруктовые деревья на косточковой основе – они будут хорошо приживаться.

23-24 июня – Луна в Скорпионе. Это плодовитый знак Зодиака, связанный с "перчинкой". Благоприятна посадка чего-то острого, а также тыкву, капусту и прочее. Поскольку это водный знак, рекомендуется обильный полив.

Благоприятен сбор магических и лекарственных трав. Кроме того, поскольку Скорпион – знак смерти, в эти дни уместна борьба с вредителями, причем, не только на огороде, но и в доме.

25-27 июня – растущая Луна в Стрельце. Хорошее время для быстрорастущих культур, в том числе для лука, чеснока, зелени, а также для шиповника, сливы, вишни. Все экзотические растения могут хорошо приживаться.

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28-29 июня – Луна в Козероге. В День Конституции, 28 июня, не рекомендую никаких посадок и посевов, зато хорошо пойти в лес, заняться сбором лекарственных растений – в ночь перед полнолунием они обладают наибольшей силой.

29 июня ситуация будет получше. День связан с внесением удобрений, с прививкой растений, с пересадкой, а также с покосами.

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30 июня – Луна будет находиться в бесплодном Водолее. Лучше ничего не сажать, дать отдохнуть земле и избавляться от бурьяна и вредителей. Это хорошее время для удобрения, опрыскивания, окуривания и прочих процедур.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Влад Росс озвучил лунный календарь стрижек на июнь 2018 года.