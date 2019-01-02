Лунный календарь садовода и огородника: когда и что сажать в январе 2019 года

От фазы Луны напрямую зависит будущий урожай растений. В январе можно удачно вырастить рассаду для огурцов, капусты всех видов, острого и сладкого перца. Именно их следует сажать заблаговременно, потому что они долго растут.

OBOZREVATEL расскажет, какие удачные и неудачные дни этого месяца согласно лунному календарю 2019 года ожидают огородников и садоводов-любителей.

Огородник с урожаем regrus.ru

Периоды Новой и Полной Луны принято считать наиболее неудачными днями для выращивания, так как работа с растениями может даже навредить им.

Луна убывает с 1 по 5 января.

Новолуние — 6 января.

Луна растет с 7 по 20 января.

Полнолуние — 21 января.

Луна убывает с 22 по 31 января.

Благоприятные дни для посева семян огурцов на рассаду: 1, 2, 10, 11, 19, 20.

Благоприятные дни для посева семян сладкого перца на рассаду: 1, 2, 10, 11, 15, 16 ,19 ,20.

Благоприятные дни для посева семян острого перца на рассаду: 3, 4, 19, 20, 30, 31.

Благоприятные дни для посева семян капусты всех видов на рассаду: 1, 2, 15, 16, 19, 20, 30, 31.

Благоприятные дни для посева семян томатов на рассаду: 1, 2, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 27, 28, 29.

Благоприятные дни для посева семян зелени на рассаду: 1, 2 , 3, 4, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 27, 28, 29, 30, 31.

Благоприятные дни для посева семян редиса на рассаду: 1, 2, 3, 4, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Благоприятные дни для посева семян баклажанов на рассаду: 1, 2, 10, 11, 19, 20.

Посадка растений joinfo.ua

Благоприятные дни для посева и посадки однолетних цветов: 1, 2 ,10, 11, 17, 18, 19, 20, 23, 24.

Благоприятные дни для посева и посадки двулетних и многолетних цветов: 1, 2, 10, 11, 15, 16.

Благоприятные дни для посева и посадки луковичных и клубневых цветов: 1, 2, 3, 4, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31.

Запрещенные для посадки дни: 5, 6, 7, 21.

Ранее OBOZREVATEL опубликовал несколько очень полезных советов, которые помогут увлечённым садоводам создать на даче маленький рай.