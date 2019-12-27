Главная Новости
27 декабря • обновлено в 05:15
МоваЯзык

/ Блоги - Общество

Эфа Форина
Эфа Форина
астролог Все статьи автора

Лунный календарь на январь: советы на каждый день месяца

410

Фазы Луны в январе 2020 года (киевское время)

Полнолуние в январе 2020 года – 10 января 2020 года в 21 часа 21 минуту.

Новолуние в январе 2020 года – 25 января 2020 года в 00 часов 00 минуту.

Вторая четверть в январе 2020 - 3 января 2020 года в 06 часов 45 минут.

Четвёртая четверть в январе 2020 - 17 января 2020 года в 14 часов 58 минут.

Растущая Луна в январе 2020 - с 1 по 9 января и с 26 по 31 января 2020 года.

Убывающая Луна в январе 2020 - с 11 по 24 января 2020 года.

Лунное затмение в январе 2020 года: 10 января 2020 года в 18 часов 11 минут.

Полнолуние в январе 2020 года выпадает на 10 января

Полнолуние в январе 2020 года выпадает на 10 января

YouTube

1 января 2020 года, 7-8 лунный день, растущая Луна в Рыбах. Новых дел сегодня лучше не начинать. Решайте бытовые вопросы, общайтесь с родственниками. Не отказывайте себе в отдыхе, если чувствуете, что он необходим. День необычайно хорош для получения, осмысления и передачи информации.

2 января 2020 года, 8-9 лунный день, растущая Луна в Овне. Результат сегодня принесут активные действия. Отбросьте сомнения и направьте все силы на достижение поставленной цели. Вы можете смело начинать новые дела и принимать важные решения. День хорош для решения семейных проблем и прогулок на свежем воздухе.

3 января 2020 года, 9-10 лунный день, растущая Луна в Овне. Ожидается добрый, счастливый день. Занимайтесь самопознанием и самосовершенствованием, погружайтесь в приятные воспоминания. Вы можете исправить прошлые ошибки и помириться с теми, кого обидели. Романтические отношения, которые завяжутся сегодня, будут гармоничными и прочными.

4 января 2020 года, 10-11 лунный день, растущая Луна в Тельце. Четко определите свои цели и решительно двигайтесь к ним. Если вы станете сидеть на месте, бурная энергия дня захлестнет вас и подтолкнет к нерациональным поступкам. Не бросайте начатые дела и проявляйте повышенное внимание к мелочам. О планах на будущее лучше никому не рассказывать.

Новости
Осторожней с деньгами: астролог предупредила об опасном затмении 26 декабря

5 января 2020 года, 11-12 лунный день, растущая Луна в Тельце. Хорошее настроение - залог удачного дня. Сохраняйте спокойствие и принимайте философски все происходящее. С радостью делайте добрые дела, дарите внимание близким. Сегодня необходимо следить за давлением и бережно относиться к глазам.

6 января 2020 года, 12-13 лунный день, растущая Луна в Тельце. День хорош для общения и получения знаний. Собирайте и анализируйте информацию, стройте планы, но не начинайте новых дел. Возвращение былых проблем не должно пугать вас. Сегодня вы сможете легко избавиться от них, причем на этот раз навсегда.

7 января 2020 года, 13-14 лунный день, растущая Луна в Близнецах. Отличный день для любых дел, связанных с укреплением и ростом материального благосостояния. Благоприятны поездки и путешествия, общение, новые знакомства. Вечером можно устроить безалкогольные дружеские посиделки.

8 января 2020 года, 14-15 лунный день, растущая Луна в Близнецах. День хорош для уединения и размышлений. Держитесь подальше от суеты и бурных споров, старайтесь противостоять соблазнам. Сегодня не стоит давать обещаний - вряд ли вы сможете выполнить их. Во избежание пищевых отравлений будьте внимательными при выборе продуктов питания.

9 января 2020 года, 15-16 лунный день, растущая Луна в Раке. День как нельзя лучше подходит для смелых и решительных действий. Вы можете начать нечто новое и важное, осуществить прорыв в текущих делах, отправиться в путешествие или сменить место работы. Каждый получит свой шанс на улучшение жизни. Главная задача - поймать удачу за хвост и в полной мере реализовать предоставленные возможности.

Новости
Полнолуние 12 декабря: астролог перечислила опасности

10 января 2020 года, 16-17 лунный день, полная Луна в Раке. Время заняться домашними делами и уделить внимание семье. Вопросы воспитания детей могут быть решены легко и с великолепным результатом. Сегодня следует отказаться от проявления агрессии и избегать участия в спорах. Выяснение отношений лучше отложить на другой день.

11 января 2020 года, 17-18 лунный день, убывающая Луна во Льве. В этот день разум должен держать чувства под контролем. Пойдя на поводу у эмоций, вы можете стать жертвой обмана или попасть под чужое влияние. Алкоголь сегодня — не лучший советчик, поэтому лучше отказаться от его употребления. Полезными окажутся физические упражнения, массаж и омолаживающие косметические процедуры.

12 января 2020 года, 18-19 лунный день, убывающая Луна во Льве. Энергетически сильный день. Необходима как физическая, так и умственная активность. Вялость и апатия могут привести к неприятным последствиям. Держите под контролем эмоции и избегайте неприятных впечатлений. Решение финансовых вопросов лучше отложить на другое время.

13 января 2020 года, 19-20 лунный день, убывающая Луна в Деве. Прекрасный день для посещения храма, для выстраданной исповеди, искреннего раскаяния в своих грехах. Избегайте упоения своими успехами и достоинствами. Чем меньше вы сегодня говорите, тем лучше.

Новости
"Особое сочетание планет": астролог дала советы, что нужно делать в полнолуние

14 января 2020 года, 20-21 лунный день, убывающая Луна в Деве. День не располагает к инициативным действиям и активному общению. Перемены маловероятны, а потому не стоит всеми силами стремиться к ним. Не следует переутомляться на работе - это может привести к утечке жизненной энергии. На самочувствие хорошо повлияет загородная прогулка.

15 января 2020 года, 21-22 лунный день, убывающая Луна в Весах. Прекрасный день для активного отдыха, для творческих начинаний, поездок и путешествий. День радостных эмоций, веселья и оптимизма. Лучший день для веселого праздника.

16 января 2020 года, 22 лунный день, убывающая Луна в Весах. День милосердия и благотворительности, бескорыстной помощи другим. Вечер желательно провести с детьми. Можно пригласить в гости близких и родных людей. Полезны водолечебные процедуры, в первую очередь – закаливание.

17 января 2020 года, 22-23 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе. В этот день лунного месяца нельзя проявлять никаких разрушительных эмоций. Это период Некоего завершения, но в то же время он освобождает дорогу новому лунному циклу. Вечером хорошо зажечь свечу, закрыть глаза и мысленно представить себе, как пройдет у вас ближайший лунный месяц.

Новости
Полнолуние и пятница, 13-ое: как получить пользу от "ужасного" дня

18 января 2020 года, 23-24 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе. День хорош для разного рода начинаний. Творческие планы могут быть реализованы в полной мере. Тело находится под контролем разума, при этом физические нагрузки помогают восстановить душевное равновесие. Свидания проходят очень удачно, а секс имеет целительный эффект.

19 января 2020 года, 24-25 лунный день, убывающая Луна в Скорпионе. Интуиция сегодня подсказывает верные решения. Чтобы услышать ее голос, побудьте в уединении. Завершайте старые дела, но не начинайте новых. Вы хорошо отдохнете, если посетите бассейн или баню. Не злоупотребляйте химическими лекарственными средствами и откажитесь от обильного питания.

20 января 2020 года, 25-26 лунный день, убывающая Луна в Стрельце. Вам дается шанс посмотреть на себя со стороны и исправить допущенные ошибки. Не общайтесь с людьми, которые вам не интересны, и не давайте поводов для сплетен. Сегодня это может привести к энергетическим потерям. Контролируйте себя, совершая покупки: вы можете потратить деньги совершенно впустую.

21 января 2020 года, 26-27 лунный день, убывающая Луна в Стрельце. Сегодня возможен успех в деловой сфере. Не бойтесь перемен. Они способны вывести вас на новый уровень развития. Удачное время для самопознания и самообразования. День подходит также для поездок и общения со старшими родственниками.

22 января 2020 года, 27-28 лунный день, убывающая Луна в Козероге. Этот день лучше всего провести в собственном доме, занимаясь повседневным трудом, настроиться на рабочий лад.

Новости
Полнолуние выпадет на равноденствие: чем это чревато

23 января 2020 года, 28-29 лунный день, убывающая Луна в Козероге. Сегодня возможны серьезные энергетические потери. Не стоит продолжительное время находиться в местах большого скопления людей. Личные отношения могут быть налажены. Простите тех, кто обидел вас и сами принесите необходимые извинения. День не подходит для секса, особенно вне брака.

24 января 2020 года, 29-30 лунный день, убывающая Луна в Водолее. День хорош для анализа жизненного пути и подведения итогов. Раздайте долги, простите обиды. Избавьтесь от старых ненужных вещей и освободитесь от связей, которые тяготят вас. Будьте терпимыми, проявляйте внимание и сочувствие. Придерживайтесь вегетарианской системы питания.

25 января 2020 года, 30, 1-2 лунный день, новая Луна в Водолее. Время для реализации задуманного. Не позволяйте сомнениям или лени одолеть вас. При любых обстоятельствах сохраняйте уверенность в себе. День хорош для голодания, подбора правильной диеты и расчета физических нагрузок. Обратите внимание на состояние зубов.

26 января 2020 года, 2-3 лунный день, растущая Луна в Водолее. Хороший день для начала командировок, для поездок и путешествий, а также для выполнения своих обязанностей. Дав сегодня слово, непременно сдержите его.

27 января 2020 года, 3-4 лунный день, растущая Луна в Рыбах. День не подходит для начала новых дел, вообще лучше не заниматься никакими важными проектами. Посещение парикмахера лучше планировать на другой день.

28 января 2020 года, 4-5 лунный день, растущая Луна в Рыбах. Отличный день для обучения, для покупки и ремонта одежды, а также для посещения косметолога, для любых оздоровительных и омолаживающих процедур.

29 января 2020 года, 5-6 лунный день, растущая Луна в Овне. День идеально подходит для общения. Задавайте вопросы, получайте информацию, делитесь знаниями. Рассказывайте о своих переживаниях, но не жалуйтесь на жизнь. Хороший эффект сегодня будут иметь омолаживающие процедуры, дыхательные упражнения, сауна и ароматерапия. Волосы лучше не стричь и не окрашивать.

30 января 2020 года, 6-7 лунный день, растущая Луна в Овне. День связан с пробуждением сил природы. Считается, что на человека может снизойти откровение. Не предавайтесь грусти или безделью. Если вы давно хотели что‑то поменять в своей жизни – сегодня самое время, особенно: в первой половине дня. Хорошо отправляться в поездки и путешествия.

31 января 2020 года, 7-8 лунный день, растущая Луна в Овне. Сегодня звезды будут благоприятствовать тем, кто четко знает, чего хочет, и умеет правильно планировать свои действия. Постарайтесь направить свою энергию в творческое русло: не следует ограничивать себя в получении новых впечатлений. Впитывайте информацию, делитесь опытом, общайтесь.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Эфа Форина Эфа Форина
Тема
Эксклюзив
Тег
лунный календарь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги